Британия наложит санкции на россиян, голосовавших за признание боевиков

В Великобритании заявили о наложении санкций на депутатов Госдумы и сенаторов совета федерации России. Ограничения введут против тех, кто голосовал за признание боевиков на Донбассе.

В Британии подтвердили реализацию первой волны санкций в отношении российских чиновников из-за агрессии против Украины. А также рассказазли о дальнейших планах.

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На членов совбеза России наложат санкции

Великобритания объявила о намерении наложить санкции на тех депутатов Государственной думы и сенаторов совета федерации, которые проголосовали за признание боевиков с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

В Лондоне в очередной раз отметили, что это является грубым нарушением территориального суверенитета Украины.

Кроме того, Британия уже вскоре планирует ввести ограничения, которые не позволят британским компаниям и физическим лицам инвестировать или вести бизнес на территории оккупированных частей Донбасса. Санкции будут действовать до тех пор, пока эти территории не вернутся под контроль Украины.

Если Москва продолжит прибегать к агрессии, то в Лондоне на этот случай подготовили беспрецедентный пакет дополнительных санкций. Ограничения затронут российский финансовый сектор и торговлю. Среди планов – принятие закона, который не позволит государству-агрессору выпускать суверенные долговые обязательства на Британских рынках.

Британия уже ввела против России санкции: детали

Президент России 21 февраля подписал указы о признании боевиков с временно оккупированного Донбасса. Ранее с соответствующим обращением к главе Кремля выступили депутаты Думы. Украина и международное сообщество резко осудило такие действия Москвы.

Великобритания ввела первый пакет санкции против России. Они коснутся банковских учреждений и олигархов.

Ограничения ввели против 5 банков: Черноморского банка развития и реконструкции, Банка "России", ПАО "Промсвязьбанк", Генбанка, индустриального Сберегательного банка.

Санкции также будут касаться 3 человек с очень высоким уровнем дохода: миллиардера Геннадия Тимченко, бизнесмена из списка Forbes Игоря Ротенберга, а также его дяди Бориса Ротенберга.

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