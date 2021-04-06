Британия обеспокоена активизацией агрессии России к Украине, – Джонсон
Передвижение российских войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму вызывают серьезное беспокойство. Но позиция Украины в этой ситуации достойна самой высокой оценки.
Источник:сайт правительства Великобритании
Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским. А рассказали об этом в пресс-службе британского правительства.
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Великобритания неизменно поддерживает Украину
5 апреля президент Зеленский и премьер Джонсон общались по телефону. В основном речь шла об обострении на Донбассе и наращивании российских сил у границы.
По итогам встречи украинский глава государства заявил: "Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве". Впоследствии появилось и сообщение британской стороны о переговорах. Вот его главные тезисы:
- Великобритания ощущает серьезные опасения из-за недавних военных действий России на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.
- Однако Лондон неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
- А премьер Джонсон выразил солидарность с правительством президента Зеленского перед угрозой дестабилизирующей деятельности России.
- Также Великобритания высоко оценила подход Украины в сложившейся ситуации.
Лидеры стран договорились "продолжить тесное сотрудничество с международными партнерами для наблюдения за ситуацией и предотвращения дальнейшей эскалации".
Отдельно Джонсон поддержал плодотворное сотрудничество между Великобританией и Украиной в области безопасности – в частности, в рамках учебно-тренировочной миссии ORBITAL.
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