Пересування російських військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму викликають серйозне занепокоєння. Але позиція України у цій ситуації гідна найвищої оцінки.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у розмові з Президентом України Володимиром Зеленським. А розповіли про це у пресслужби британського уряду.

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Велика Британія незмінно підтримує Україну

5 квітня президент Зеленський та прем'єр Джонсон спілкувалися телефоном. Головно мовилося про загострення на Донбасі та нарощення російських сил біля кордону.

За підсумками зустрічі український глава держави заявив: "Ми відчуваємо, що Україна не на самоті". Згодом з'явилося й повідомлення британської сторони про перемовини. Ось його головні тези:

Британія відчуває серйозні побоювання через нещодавні військові дії Росії на кордоні з Україною і в окупованому Криму.

через нещодавні військові дії Росії на кордоні з Україною і в окупованому Криму. Однак Лондон незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

суверенітет і територіальну цілісність України. А прем'єр Джонсон виказав солідарність з урядом президента Зеленського перед загрозою дестабілізаційної діяльності Росії.

з урядом президента Зеленського перед загрозою дестабілізаційної діяльності Росії. Також Велика Британія високо оцінила підхід України до поточної ситуації.

Лідери країн домовилися "продовжити тісну співпрацю з міжнародними партнерами для спостереження за ситуацією і запобігання подальшій ескалації".

Окремо Джонсон підтримав плідну співпрацю між Великою Британією та Україною в галузі безпеки – зокрема, у рамках начально-тренувальної місії ORBITAL.

Нагадаємо, Володимир Зеленський нещодавно спілкувався телефоном і з президентом США Джо Байденом. Американський лідер також підтвердив, що Україна не залишиться самотньою проти агресії Росії.

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