Британия обвинила Россию в использовании переговоров для перегруппировки войск

В Министерстве иностранных дел Британии убеждены, что Россия использует переговоры не для завершения войны. Она их проводит для того, чтобы перегруппировывать свои войска.

Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. Она убеждена, что переговоры для России – "дымовая завеса".

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Россия хочет не договариваться, а выиграть себе время

Лиз Трасс подчеркнула, что скептически относится к целям руководства России. Более того, сами переговоры министр назвала лишь "дымовой завесой".

Если страна серьезно настроена на переговоры, она не бомбит мирных жителей без разбора в этот день. То, что мы видели, – это попытка создать пространство для перегруппировки русских,

– подчеркнула она.

Министр также добавила, что Россия не организовала ни одного серьезного вывода своих войск с территории Украины. Да и серьезных предложений во время переговоров от нее не звучало.

Лиз Трасс отметила, что "русские врут, врут и врут". Министр выразила опасения, что с помощью переговоров страна-агрессор просто пытается перевести фокус. И пока весь мир ждет их результаты, она просто перегруппировывает свои войска.

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