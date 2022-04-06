Британия откажется от импорта российского угля до конца 2022 года

Великобритания продолжает разрывать оставшиеся каналы сотрудничества с Россией. Страна планирует до конца 2022 года отказаться от импорта российского угля.

Великобритания намерена прекратить покупать у государства-агрессора уголь. Об этом 6 апреля сообщили российские СМИ.

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Британия прекратит импорт угля из России

Власти Великобритании решили отказаться от импорта российского угля. Это планируется сделать до конца 2022 года.

Также страна ввела санкции против еще 8 россиян и заморозила активы "Сбербанка".

Кстати, страны ЕС также обсуждают запрет на покупку угля и новые санкции против России. Усилить ограничения по отношению к государству-агрессору международное сообщество подтолкнули свидетельства многочисленных зверств российских солдат на Киевщине.

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