Будет вдвое больше: Великобритания отправит в Украину новые системы РСЗО M270

Великобритания уже предоставила нашим ВСУ 3 пусковые установки, похожие на американские системы HIMARS. Теперь дружественная страна решила удвоить количество реактивных систем залпового огня.

Такую информацию журналистам подтвердил министр обороны Бен Уоллес. Он напомнил, что уже переданные системы используют такие же ракеты, как и HIMARS, с дальностью до 80 километров.

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По его словам, это высокоточное оружие уже помогает Украине нацеливаться на российские поставки боеприпасов и командные центры.

Украина хорошо использует предоставленное партнерами оружие

Уоллес заявил, что Британия "очень довольна" тем, как Украина использует ракетные установки, уже предоставленные Западом. По его словам, украинские силы показали, что они гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы.

Министр обороны Британии отметил, что это часть перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.

Наша непрерывная поддержка посылает очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина,

– сказал британский министр.

Что известно о британских РСЗО M270

В конце июля украинские защитники получили первые 3 дальнобойные системы залпового огня M270. Они составят хорошую компанию для HIMARS на поле боя.

РСЗО можно использовать в любое время суток и при разных погодных условиях. М270 способна уничтожать огневые позиции, позиции ствольной и реактивной артиллерии, средства противовоздушной обороны, грузовые автомобили, легкобронированные бронетранспортеры, командные пункты, узлов связи.

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