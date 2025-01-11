Британия стремится перенять ключевое преимущество ВСУ в войне

Война в Украине показала, что армии стран НАТО отстают от современных военных реалий. Поэтому Британия хочет перенять украинский опыт в использовании новейших технологий на поле боя.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Independent. Особенно Британию интересует использование искусственного интеллекта на поле боя.

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Какой опыт ВСУ хочет перенять Великобритания

В отчете Комитета по вопросам обороны британского парламента указывают на то, что Украина активно использует искусственный интеллект в беспилотниках для сбора разведывательных данных и анализа боевых ситуаций.

В то же время в британской армии эти технологии являются "недоразвитыми и требуют усовершенствования", отмечают в Комитете.

Использование искусственного интеллекта в Украине показывает, что он предлагает серьезное военное преимущество на поле боя, и поскольку искусственный интеллект становится все более распространенным и усовершенствованным, он изменит способ работы обороны, от штаба до фронта,

– заявила член комитета Эмма Леуэлл-Бак.

Она отметила, что использование искусственного интеллекта в обороне требует не только совершенствования технологий, но и изменения подхода. Леуэлл-Бак подчеркнула важность того, чтобы Министерство обороны Великобритании стало организацией, которая будет "родной для ИИ" и сможет полностью интегрировать новейшую технологию в свою работу и мышление.