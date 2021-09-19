Британия как "пятое колесо" и "ложь" от США и Австралии: скандал из-за AUKUS набирает обороты

Франция настолько возмущена односторонним разрывом контракта на подводные лодки со стороны Австралии, что даже поставила под сомнение прочность союза в НАТО. 18 сентября французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан выступил с крайне резкой критикой "бывших партнеров".

Он, в частности, сказал, что посла из Лондона не отзывали только потому, что и так привыкли к "британскому оппортунизма". А вот соответствующий акт в отношении Вашингтона и Канберры – это демонстрация того, насколько масштабной является проблема.

Напомним Франция отзывает послов из США и Австралии после скандала с подводными лодками

Жан-Ив Ле Дриан жестко прошелся по "бывших партнерах"

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 18 сентября дал интервью телеканалу France 2. В нем дипломат очень жестко прошелся по всем участникам нового блока AUKUS – Соединенных Штатах Америки, Великобритании и Австралии.

"Ложь" США и Австралии

Заключение оборонного блока AUKUS, о котором Франция узнала за час до самого факта, в Париже охарактеризовали так: "Была ложь, было лукавство, было серьезное нарушение доверия, было пренебрежение. Поэтому между нами не все в порядке".

Тот факт, что впервые в истории отношений между США и Францией мы отзываем нашего посла для консультаций, является серьезным политическим актом, который показывает масштабы кризиса, который существует сейчас между нашими странами,

– подчеркнул глава МИД Франции Ле Дриан.

И добавил, что "методы Байдена стали очень похожими на методы Трампа". "Мы отозвали наших послов, чтобы хотя бы попытаться показать нашим бывшим странам-партнерам, что мы очень сильно недовольны", – подытожил министр.

НАТО "под вопросом"

Жан-Ив Ле Дриан убежден, что после того, как США самостоятельно решили вывести войска из Афганистана, а тем более и после того, как Австралия всего за несколько часов решила разорвать важнейший оборонный контракт с Парижем:

"Следует также поставить под сомнение прочность союза" с указанными странами в рамках НАТО.

с указанными странами в рамках НАТО. Ведь партнеры "разговаривают друг с другом и демонстрируют взаимоуважение, чего в этих случаях не было".

По словам французского министра, в 2022 году в НАТО будут формировать новую стратегию, и события 2021 на нее безусловно повлияют. Дипломат не сказал, как именно, но намекнул, что в Европейском Союзе должны задуматься над созданием собственного отдельного альянса для безопасности.

"Вечно оппортунистический" Лондон

Глава МЗФ Франции Ле Дриан объяснил, почему послов в США и Австралии отозвали, а из Британии – нет:

Мы отозвали наших послов для переоценки ситуации. По поводу Великобритании, в таком шаге нет необходимости. Мы знаем об их вечном оппортунизме.

"Британия во всем этом немного играет роли и чем-то похожа на пятое колесо", – добавил министр.

Коротко о новом оборонном союзе Австралии, США и Великобритании