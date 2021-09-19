Британия как "пятое колесо" и "ложь" от США и Австралии: скандал из-за AUKUS набирает обороты
Источник:Le Monde
Франция настолько возмущена односторонним разрывом контракта на подводные лодки со стороны Австралии, что даже поставила под сомнение прочность союза в НАТО. 18 сентября французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан выступил с крайне резкой критикой "бывших партнеров".
Он, в частности, сказал, что посла из Лондона не отзывали только потому, что и так привыкли к "британскому оппортунизма". А вот соответствующий акт в отношении Вашингтона и Канберры – это демонстрация того, насколько масштабной является проблема.
Напомним Франция отзывает послов из США и Австралии после скандала с подводными лодками
Жан-Ив Ле Дриан жестко прошелся по "бывших партнерах"
Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 18 сентября дал интервью телеканалу France 2. В нем дипломат очень жестко прошелся по всем участникам нового блока AUKUS – Соединенных Штатах Америки, Великобритании и Австралии.
"Ложь" США и Австралии
Заключение оборонного блока AUKUS, о котором Франция узнала за час до самого факта, в Париже охарактеризовали так: "Была ложь, было лукавство, было серьезное нарушение доверия, было пренебрежение. Поэтому между нами не все в порядке".
Тот факт, что впервые в истории отношений между США и Францией мы отзываем нашего посла для консультаций, является серьезным политическим актом, который показывает масштабы кризиса, который существует сейчас между нашими странами,
– подчеркнул глава МИД Франции Ле Дриан.
И добавил, что "методы Байдена стали очень похожими на методы Трампа". "Мы отозвали наших послов, чтобы хотя бы попытаться показать нашим бывшим странам-партнерам, что мы очень сильно недовольны", – подытожил министр.
НАТО "под вопросом"
Жан-Ив Ле Дриан убежден, что после того, как США самостоятельно решили вывести войска из Афганистана, а тем более и после того, как Австралия всего за несколько часов решила разорвать важнейший оборонный контракт с Парижем:
- "Следует также поставить под сомнение прочность союза" с указанными странами в рамках НАТО.
- Ведь партнеры "разговаривают друг с другом и демонстрируют взаимоуважение, чего в этих случаях не было".
По словам французского министра, в 2022 году в НАТО будут формировать новую стратегию, и события 2021 на нее безусловно повлияют. Дипломат не сказал, как именно, но намекнул, что в Европейском Союзе должны задуматься над созданием собственного отдельного альянса для безопасности.
"Вечно оппортунистический" Лондон
Глава МЗФ Франции Ле Дриан объяснил, почему послов в США и Австралии отозвали, а из Британии – нет:
Мы отозвали наших послов для переоценки ситуации. По поводу Великобритании, в таком шаге нет необходимости. Мы знаем об их вечном оппортунизме.
"Британия во всем этом немного играет роли и чем-то похожа на пятое колесо", – добавил министр.
Коротко о новом оборонном союзе Австралии, США и Великобритании
- Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства AUKUS для укрепления сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.
- И все бы ничего, но, во-первых, блок, как говорят аналитики, очевидно антикитайской (и Китай уже выразил протест по этому поводу). Во-вторых же, Австралия теперь получит с помощью американских и британских технологий 8 подводных лодок с атомными двигателями.
- В итоге ранее заключенный контракт на строительство субмарин с Францией потерял смысл, и Канберра его разорвала в одностороннем порядке. Во Франции это расценили как удар в спину.