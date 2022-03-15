Британия принимает украинских переселенцев и закрывает для России порты – Кубраков

Великобритания является одним из лидеров по количеству инициатив, которые отвечают России на ее агрессию в отношении Украины.

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков после общения с министром транспорта Великобритании Грантом Шеппсом.

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В вопросе санкций и изоляции России, в частности, закрытии морских портов для российских судов и ограничении торговых операций лидерство и инициатива Великобритании и лично господина Шеппса решающие,

– подчеркнул Кубраков.

Именно с помощью Гранта Шеппса в течение двух недель удалось создать мощную антироссийскую транспортную коалицию, отметил министр инфраструктуры.

Кроме того, сейчас в Британии разрабатывается государственная программа "Homes for Ukraine" – заявку на нее также подал господин Шеппс. Эта программа позволяет приютить в собственном доме эвакуированных украинцев, в том числе тех, у кого нет родственников в Великобритании.

Сегодня Грант Шеппс на своем примере продемонстрировал, как каждый британец может поддержать Украину и выразил готовность принять украинских беженцев у себя дома. Спасибо Гранту Шеппсу и его семье от имени всех украинцев за настоящий пример человечности,

– отметил Кубраков.

Вместе с тем он подчеркнул, что пребывание наших граждан за границей временное и вынужденное.

"Мы обязательно победим, отстроим страну и вернем наших граждан в их родные города и квартиры", – убежден министр.

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