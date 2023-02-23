Война продлится еще год: Великобритания увеличивает производство оружия, чтобы помочь Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Путин перешел границу и не собирается останавливаться. Он спрогнозировал, что война России и Украины продлится еще как минимум год.

На вопрос журналистов, увидим ли мы, что война между Украиной и Россией будет продолжаться еще через 12 месяцев, Воллес сказал: "Я думаю, что увидим".

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"Я думаю, что Россия продемонстрировала полное пренебрежение не только к жизням народа Украины, но и к своим собственным солдатам", – сказал он.

Он добавил, что более 188 тысяч российских солдат погибли или получили ранения в результате "катастрофического просчета" Путина.

Когда кто перешел границу и думает, что это нормально делать так со своим народом, фактически управляя мясорубкой для армии, я думаю, он не собирается останавливаться,

– добавил Уоллес.

Британия начала "разогревать" свои производственные линии, чтобы заменить отправленное в Украину оружие и увеличить производство артиллерийских снарядов, чтобы помочь Киеву оттеснить российские войска.

В интервью агентству Reuters Уоллес сказал, что он считает, что у Британия есть все возможности для помощи Украине, но нужно продолжать поставки оружия.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в феврале 2023 года большинство (63%) украинцев считают, что для победы в войне с Россией нужно не менее полугода или больше времени. В победу за несколько недель или месяцев верят около 20%, не верят в победу только 1%.

Премьер-министр страны Риши Сунак на встрече с украинскими журналистами подтвердил, что Лондон готов помочь другим странам, которые решат предоставить самолеты Украине, отметив, что для самой Британии эта задача сложна.