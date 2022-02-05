Британия вдвое увеличит число своих военных в Эстонии
Источник:ERR
В Лондоне решили увеличить количество своих военных в Эстонии. В ближайшее время в страну отправят еще 850 солдат и офицеров.
Соответствующее заявление об увеличении количества британских военнослужащих в составе дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО сделал посол Британии в этой стране Росс Аллен.
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Британия увеличит количество военных в Эстонии
Дипломат отметил, что Великобритания также отправит в Эстонию танки, артиллерийское вооружение и другую технику. Предварительно, первые военные прибудут туда уже в феврале 2022 года.
Полк, находящийся в Германии, уже готовят к переброске.
Они сейчас готовятся к отправке. Это примерно 850 военнослужащих, танки, артиллерийские пушки и тому подобное,
– сказал Аллен.
По словам посла, эти военные также примут участие в крупнейших в Эстонии учениях Siil-2022.
Время пребывания военных в Эстонии будет зависеть от ситуации
Британский дипломат добавил, что пока неизвестно, сколько времени военные будут находиться в Эстонии.
Возможно, несколько месяцев. Возможно, три месяца. Все будет зависеть от того, насколько серьезной будет ситуация с безопасностью в регионе,
– подчеркнул посол.
В то же время командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем сообщил, что британские солдаты будут дислоцироваться в военном городке Тапа.
"Места для этого подготовлены и они постоянно туда приезжают. Когда меняется боевая группа, у нас всегда более 2000 человек одновременно", – рассказал он.Важно! Прибытие дополнительных войск в Эстонии связывают с российскими войсками у границ Украины и Беларуси. Об этом заявлял и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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