Британия вдвое увеличит число своих военных в Эстонии

5 февраля 2022 , 10:44
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Источник:

ERR

В Лондоне решили увеличить количество своих военных в Эстонии. В ближайшее время в страну отправят еще 850 солдат и офицеров.

Соответствующее заявление об увеличении количества британских военнослужащих в составе дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО сделал посол Британии в этой стране Росс Аллен.

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Британия увеличит количество военных в Эстонии

Дипломат отметил, что Великобритания также отправит в Эстонию танки, артиллерийское вооружение и другую технику. Предварительно, первые военные прибудут туда уже в феврале 2022 года.

Полк, находящийся в Германии, уже готовят к переброске.

Они сейчас готовятся к отправке. Это примерно 850 военнослужащих, танки, артиллерийские пушки и тому подобное,
 – сказал Аллен.

По словам посла, эти военные также примут участие в крупнейших в Эстонии учениях Siil-2022.

Время пребывания военных в Эстонии будет зависеть от ситуации

Британский дипломат добавил, что пока неизвестно, сколько времени военные будут находиться в Эстонии.

Возможно, несколько месяцев. Возможно, три месяца. Все будет зависеть от того, насколько серьезной будет ситуация с безопасностью в регионе,
– подчеркнул посол.

В то же время командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем сообщил, что британские солдаты будут дислоцироваться в военном городке Тапа.

"Места для этого подготовлены и они постоянно туда приезжают. Когда меняется боевая группа, у нас всегда более 2000 человек одновременно", – рассказал он.

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Автор: Наталія Пристанська