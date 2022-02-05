Британия вдвое увеличит число своих военных в Эстонии

В Лондоне решили увеличить количество своих военных в Эстонии. В ближайшее время в страну отправят еще 850 солдат и офицеров.

Соответствующее заявление об увеличении количества британских военнослужащих в составе дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО сделал посол Британии в этой стране Росс Аллен.

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Британия увеличит количество военных в Эстонии

Дипломат отметил, что Великобритания также отправит в Эстонию танки, артиллерийское вооружение и другую технику. Предварительно, первые военные прибудут туда уже в феврале 2022 года.

Полк, находящийся в Германии, уже готовят к переброске.

Они сейчас готовятся к отправке. Это примерно 850 военнослужащих, танки, артиллерийские пушки и тому подобное,

– сказал Аллен.

По словам посла, эти военные также примут участие в крупнейших в Эстонии учениях Siil-2022.

Время пребывания военных в Эстонии будет зависеть от ситуации

Британский дипломат добавил, что пока неизвестно, сколько времени военные будут находиться в Эстонии.

Возможно, несколько месяцев. Возможно, три месяца. Все будет зависеть от того, насколько серьезной будет ситуация с безопасностью в регионе,

– подчеркнул посол.

В то же время командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем сообщил, что британские солдаты будут дислоцироваться в военном городке Тапа.

"Места для этого подготовлены и они постоянно туда приезжают. Когда меняется боевая группа, у нас всегда более 2000 человек одновременно", – рассказал он.

Помощь Украине от Эстонии: что известно

Посол Эстонии в Украине Кимо Кууск 4 февраля сообщил, что в Украину на днях поступят ракеты Javelin, которые передала Эстония. По его словам, их точное количество озвучат публично. Однако ранее дипломат говорил, что речь идет о "десятки, десятки, десятки и десятки ракет".

Кроме того, Таллин рассматривает возможность оказать дополнительную военную помощь Киеву.

Правительство Эстонии ранее сообщало, что готово отправить украинской стороне гаубицы. Однако там не получили одобрения от Германии, которая их изготовила, и от Финляндии, которая поставляла часть оружия в Эстонии.

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Прибытие дополнительных войск в Эстонии связывают с российскими войсками у границ Украины и Беларуси. Об этом заявлял и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.