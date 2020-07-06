Британия впервые ввела санкции отдельно от ЕС: в "черном списке" оказались 25 россиян
Великобритания впервые самостоятельно ввела санкции против людей, которых обвиняют в нарушениях прав человека во всем мире. В "черном списке" оказались 25 граждан России.
Британия ввела санкции против 49 людей и организаций, которые стоят за крупнейшими нарушениями прав человека за последние годы, пишет BBC.
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В отношении кого ввели санкции
- 25 граждан России, причастных к жестокому обращению и смерти адвоката Сергея Магнитского, который раскрыл коррупцию российских налоговиков и полицейских. В списке, в частности, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора Виктор Гринь, сотрудники МВД РФ.
- 20 саудовских граждан, причастных к смерти журналиста Джамаля Хашогги в консульстве в Стамбуле.
- Двух высокопоставленных военных генералов Мьянмы, которые участвуют в систематическом и жестоком насилии против людей рохинджа и других этнических меньшинств.
- Двух организаций, участвующих в принудительном труде, пытках и убийствах в гулагах Северной Кореи.
Это первые самостоятельные санкции Британии. До сих пор страна вводила ограничения коллективно – как член ООН или Европейского Союза.
В департаменте МИД Британии ранее заявляли, что новый режим позволит стране "работать независимо от таких союзников, как США, Канада, Австралия и ЕС".
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