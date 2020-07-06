Велика Британія вперше самостійно ввела санкції проти людей, яких обвинувачують у порушеннях прав людини в усьому світі. У "чорному списку" опинилися 25 громадян Росії.

Британія ввела санкції проти 49 людей та організацій, які стоять за найбільшими порушеннями прав людини за останні роки, пише BBC.

Читайте також Росія прикривається COVID-19, аби домогтися скасування санкцій, – Сенат Польщі

Щодо кого ввели санкції

25 громадян Росії , причетних до жорстокого поводження та смерті адвоката Сергія Магнітського, який розкрив корупцію російських податківців та поліцейських. У списку, зокрема, голова Слідчого комітету Росії Александр Бастрикін, заступник генпрокурора Віктор Гринь, співробітники МВС РФ.

, причетних до жорстокого поводження та смерті адвоката Сергія Магнітського, який розкрив корупцію російських податківців та поліцейських. У списку, зокрема, голова Слідчого комітету Росії Александр Бастрикін, заступник генпрокурора Віктор Гринь, співробітники МВС РФ. 20 саудівських громадян , причетних до смерті журналіста Джамали Хашоггі в консульстві в Стамбулі.

, причетних до смерті журналіста Джамали Хашоггі в консульстві в Стамбулі. Двох високопоставлених військових генералів М’янми , які беруть участь у систематичному і жорстокому насильстві проти людей Рогінджа та інших етнічних меншин.

, які беруть участь у систематичному і жорстокому насильстві проти людей Рогінджа та інших етнічних меншин. Двох організацій, які беруть участь у примусовій праці, катуваннях та вбивствах у гулагах Північної Кореї.

Це перші самостійні санкції Британії. Досі країна впроваджувала обмеження колективно – як член ООН або Європейського Союзу.

Зверніть увагу! З ЄС Велика Британія вийшла 31 січня 2020 року о 23:00 за місцевим часом.

У департаменті МЗС Британії раніше заявляли, що новий режим дозволить країні "працювати незалежно від таких союзників, як США, Канада, Австралія і ЄС".

До теми Санкції проти Росії: посол США в ОБСЄ виступив з жорсткою заявою

Санкції Євросоюзу проти РФ: що відомо