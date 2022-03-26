Британия ввела санкции против производителя дронов в России, чтобы не заменяли сбитые в Украине
Источник:Минобороны Великобритании
Великобритания ввела санкции против еще 65 физических и юридических лиц, причастных к вторжению России на территорию Украины.
Под британские ограничения попала, в частности, российская оборонная компания "Кронштадт", которая является основным производителем беспилотников "Орион" и других БПЛА.
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Эти системы активно использует Россия в войне в Украине. Надежное украинское ПВО ограничило пилотируемые полеты за пределами линии фронта, поэтому Россия вынуждена использовать больше БПЛА. Это приводит к увеличению спроса на эти активы и их стремительному уменьшению,
– отметили в британском Минобороны.
Соответственно, санкции Великобритании нанесут ущерб российскому оборонно-промышленному комплексу и ограничат его возможности компенсировать потери БПЛА.
Потери России в войне против Украины
- личного состава – 16 100;
- танков – 561;
- боевых бронированных машин – 1 625;
- артиллерийских систем – 291;
- РСЗО – 90;
- средства ПВО – 49;
- самолетов – 115;
- вертолетов – 125;
- автомобильной техники – 1089;
- корабли/катера – 5;
- цистерн из ГСМ – 72;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 53;
- специальная техника – 18.
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