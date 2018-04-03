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Британия ищет способ ответить на угрозу России после отравления Скрипаля

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Тереза Мей
Тереза Мей / Фото из открытых источников

Британия ищет "пропорциональный способ" ответить на угрозу России в деле отравления бывшего шпиона.

Об этом во вторник, 3 апреля, заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй после того, как отставной российский офицер заявил, что отравление бывшего шпиона Скрипаля может спровоцировать новую мировую войну, пишет Reuters.

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Мы должны пропорционально реагировать на агрессивное поведение со стороны России, и это мы делаем,
– ответил пресс-секретарь Терезы Мэй на вопрос, существует ли реальный риск запуска войны.

Евгений Бужинский, генерал-лейтенант в отставке, заявил в британских газетах, что случай нападения может вызвать "последнюю войну в истории человечества".

Напомним, 4 марта в городе Солсбери в Великобритании вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка подозревает Россию в причастности отравления.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.

Теги: Новости политики Новости России Великобритания Тереза Мэй Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 канал
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