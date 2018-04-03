17:10
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
6°C
11°C 2°C
  • середа
    16°C 5°C
  • четвер
    13°C 7°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Британія шукає спосіб відповісти на загрозу Росії після отруєння Скрипаля

509 Читать новость на русском
Тереза Мей
Тереза Мей / Фото з відкритих джерел

Британія шукає "пропорційний спосіб" відповісти на загрозу Росії у справі отруєння колишнього шпигуна.

Про це у вівторок, 3 квітня, заявив прес-секретар прем'єр-міністра Британії Терези Мей після того, як відставний російський офіцер заявив, що отруєння колишнього шпигуна Скрипаля може спровокувати нову світову війну, пише Reuters.

Читайте також: Це провал Терези Мей, – МЗС Росії про отруєння Скрипаля

Ми повинні пропорційно реагувати на цю агресивну поведінку з боку Росії, і це ми робимо,
– відповів прес-секретар Терези Мей на питання, чи існує реальний ризик запуску війни.

Євген Бужинський, генерал-лейтенант у відставці, заявив у британських газетах, що випадок нападу може викликати "останню війну в історії людства".

Нагадаємо, 4 березня у місті Солсбері у Британії разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка підозрює Росію у причетності щодо отруєння.

14 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.

Теги: Новини політики Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Тереза Мей Великобританія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Глухий та без броніка: історія одного виходу українських розвідників
сьогодні, 17:02 Глухий та без броніка: історія одного виходу українських розвідників
Олексій Чибісов 178
Кібергігієна: чому треба мити руки після користування інтернетом
сьогодні, 15:04 Кібергігієна: чому треба мити руки після користування інтернетом
Блог Медіа 799
Проросійські бойовики на Донбасі зазнали величезних втрат
сьогодні, 16:18 Проросійські бойовики на Донбасі зазнали величезних втрат
1345
Лідера антиукранської партії у Польщі звинуватили у шпигунстві на користь Росії
сьогодні, 16:52 Лідера антиукранської партії у Польщі звинуватили у шпигунстві на користь Росії
125
Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
сьогодні, 14:01 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
Олена Булан 2910
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук