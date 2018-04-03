Британія шукає спосіб відповісти на загрозу Росії після отруєння Скрипаля

Британія шукає "пропорційний спосіб" відповісти на загрозу Росії у справі отруєння колишнього шпигуна.

Про це у вівторок, 3 квітня, заявив прес-секретар прем'єр-міністра Британії Терези Мей після того, як відставний російський офіцер заявив, що отруєння колишнього шпигуна Скрипаля може спровокувати нову світову війну, пише Reuters.

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Ми повинні пропорційно реагувати на цю агресивну поведінку з боку Росії, і це ми робимо,

– відповів прес-секретар Терези Мей на питання, чи існує реальний ризик запуску війни.

Євген Бужинський, генерал-лейтенант у відставці, заявив у британських газетах, що випадок нападу може викликати "останню війну в історії людства".

Нагадаємо, 4 березня у місті Солсбері у Британії разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка підозрює Росію у причетності щодо отруєння.



14 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.