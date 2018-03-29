Це провал Терези Мей, – МЗС Росії про отруєння Скрипаля

У Росії переконані – лише 6 слайдів змусили європейські країни вислати російських дипломатів. Там опублікували засекречений документ Лондона у справі російського екс-розвідника Скрипаля.Тим часом у ЄС розповіли про більш, ніж 20 суперечливих версій Кремля щодо нападу в Солсбері.

У російському МЗС хваляться – здобули докази того, що за допомогою лише короткої презентації британці вмовили своїх партнерів вислати російських дипломатів. Вказують на статтю російського видання "Коммерсант", де опублікували презентацію Британії щодо ролі Росії у справі Скрипаля.

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У документі представники офіційного Лондона описали свій погляд на цю справу. На шести слайдах викладена її хронологія, опис речовини "Новічок" і його вплив на організм людини. У Росії ж заявили, що таким чином британська влада змушує всіх повірити у безсумнівну причетність Росії до скандального отруєння.

Це провал Терези Мей. Викрито масштабну маніпуляцію світовою громадською думкою, до якої залучена влада Великобританії,

– зазначила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

В аналітичному центрі Atlantic Council цю інформацію спростовують. Там переконані: у статті МЗС Росії викривило інформацію – все для того, аби ввести в оману росіян.



Тим часом у групі стратегічних комунікацій Європейської зовнішньої політичної служби підрахували, що за останні три тижні прокремлівські джерела поширили більше 20-ти різних версій щодо застосування хімічної речовини у британському Солсбері. Зокрема те, що Росія взагалі не має речовини "Новічок", що це була операція з боку Британії, або що Скрипаля отруїла Україна. До того ж, версії озвучували різні джерела: російське МЗС та посольства, окремі дипломати, державні ЗМІ. І всі вони суперечили одна одній – аби ще більше заплутати людей.



Події, що розгортаються навколо отруєння Сергія Скрипаля, доводять, що Росія не припинить війну на інформаційному фронті. У хід іде все – кібератаки, проникнення у соцмережі, відкрита іноземна пропаганда. Тож протидія дезінформаційному впливу Кремля має бути одним із пріоритетів зовнішньої політики.

До слова, під час виступу у британському парламенті прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль та його донька Юлія досі перебувають у критичному стані і вони, можливо, ніколи повністю не одужають.



Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.