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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Это провал Терезы Мэй, – МИД России об отравлении Скрипаля

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В России убеждены – только 6 слайдов заставили европейские страны выслать российских дипломатов. Там опубликовали засекреченный документ Лондона по делу российского экс-разведчика Скрипаля. Тем временем в ЕС рассказали о более чем 20 противоречивых версий Кремля по нападению в Солсбери.

В российском МИД хвастаются – получили доказательства того, что с помощью только короткой презентации британцы уговорили своих партнеров выслать российских дипломатов. Указывают на статью российского издания "Коммерсант", где опубликовали презентацию Британии о роли России в деле Скрипаля.

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В документе представители официального Лондона описали свой взгляд на это дело. На шести слайдах изложена его хронология, описание вещества "Новичок" и его влияние на организм человека. В России же заявили, что таким образом британские власти заставляет всех поверить в несомненную причастность России к скандальному отравлению.

Это провал Терезы Мэй. Разоблачена масштабная манипуляция мировым общественным мнением, в которую вовлечена власти Великобритании,
– отметила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

В аналитическом центре Atlantic Council эту информацию опровергают. Там убеждены: в статье МИД России исказил информацию – все для того, чтобы ввести в заблуждение россиян.

Между тем в группе стратегических коммуникаций Европейской внешней политической службы подсчитали, что за последние три недели прокремлевские источники распространили более 20-ти различных версий относительно применения химического вещества в британском Солсбери. В частности то, что Россия вообще не имеет вещества "Новичок", что это была операция со стороны Великобритании, или что Скрипаля отравила Украина. К тому же, версии озвучивали разные источники: российский МИД и посольства, отдельные дипломаты, государственные СМИ. И все они противоречили друг другу – чтобы еще больше запутать людей.

События, разворачивающиеся вокруг отравления Сергея Скрипаля, доказывают, что Россия не прекратит войну на информационном фронте. В ход идет все – кибератаки, проникновение в соцсети, открытая иностранная пропаганда. Поэтому противодействие дезинформационному влиянию Кремля должно быть одним из приоритетов внешней политики.

К слову, во время выступления в британском парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывший полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия до сих пор находятся в критическом состоянии и они, возможно, никогда полностью не поправятся.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.

Теги: Новости России Отравление Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов Тереза Мэй
Источник: 24 Канал
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