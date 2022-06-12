Британская компания передаст Украине партию мощных роботов-саперов

Британская компания QinetiQ передаст Украине десять саперных роботов TALON для разминирования украинских территорий, освободившихся от российской оккупации.

Первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Украины отметил, что TALON способен не только обнаруживать мины, но и обезвреживать их. К началу полномасштабного вторжения России у Украины уже было 12 таких роботов.

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Что известно о работе-сапере

Белошицкий также написал, что робот-сапер способен взять груз весом до 45 килограммов и тянуть до 680 килограммов груза.

В базовом варианте длина 86,4 см, высота 42,7 см, максимальная масса — от 52 до 71 кг. Силовая установка позволяет развивать скорость до 8,3 км/ч и работать без подзарядки от 2,8 до 4,5 часа. , а в режиме ожидания до 7 суток", – отметил он.

TALON использовались во всем мире, от Ground Zero после нападения на Всемирный торговый центр в 2001 году в Ирак и Афганистан, для поиска подозреваемого во взрыве на Бостонском марафоне и помощи в охране во время крупных спортивных мероприятий.

В военных, правоохранительных органах и службах быстрого реагирования TALON широко используются для:

обезвреживание самодельных взрывных устройств и взрывных боеприпасов (EOD);

разведки;

связи;

химических, биологических, радиологических и ядерных работ;

оборонно-спасательные миссии.

Какое оружие получила Украина в последнее время

В конце мая в Украину поступили САУ М109 , их передала Норвегия. Артиллеристы отметили, что эти гаубицы "созданы для людей" и значительно превосходят советские.

Также в мае окраина получила противокорабельные ракеты "Гарпуны" , что позволило отогнать российские корабли от берегов Одессы.

От США Украина получила буксированные гаубицы М777 – 108 единиц, а также сотни тысяч боеприпасов к ним.

Франция же передала Украине колесные САУ Caesar – 12 единиц.

Чехия предоставила Украине реактивные системы залпового огня RM-70 (локализованный вариант советского БМ-21 "Град") – 20 единиц. 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" – 20 единиц. САУ DANA и DANA M2 калибров 152-мм – несколько десятков единиц.

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