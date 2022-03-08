Британская нефтегазовая компания British Petroleum перестанет покупать у России нефть и газ

Россия получает многочисленные санкции из-за полномасштабной войны с Украиной. Зарубежные компании отказываются покупать у оккупантов нефть и газ.

Отказалась покупать у России нефть и газ британская транснациональная топливная компания British Petroleum (BP). Она перестанет заключать новые соглашения по закупке.

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В компании сказали, что единственным исключением, когда они согласятся покупать нефть и будет угроза безопасности энергоснабжения для потребителей.

Российская нефть в США

Палата представителей Конгресса США внесла на рассмотрение двухпартийный законопроект о запрете импорта российской нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа и угля. Соавторами закона стали 45 конгрессменов. Создатель закона Джош Готтхаймер рассказал, что американцы звонят в его офис и просят "ударить Путина там, где больно".

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