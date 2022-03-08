Відмовилася купувати у Росії нафту та газ британська транснаціональна паливна компанія British Petroleum (BP). Вона припинить укладати нові угоди щодо закупівлі.

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У компанії сказали, що єдиним винятком, коли вони таки погодяться купувати нафту й буде загроза безпеці енергопостачання для споживачів.

Російська нафта у США

Палата представників Конгресу США внесла на розгляд двопартійний законопроєкт про заборону імпорту російської нафти, нафтопродуктів, скрапленого газу та вугілля. Співавторами закону стали 45 конгресменів. Творець закону Джош Готтхаймер розповів, що американці телефонують до його офісу і просять "вдарити Путіна там, де боляче".

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