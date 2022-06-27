Британская разведка назвала новое направление наступления российских войск

Основным оперативным фокусом России остается Северодонецк и Лисичанск. Однако интенсивность обстрелов свидетельствует о смещении внимания на другое направление.

Такие данные были обнародованы в британской разведке. Там подчеркнули, что Россия сейчас пытается восстановить скорость на северной оси Изюма.

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В то же время, украинские силы продолжают удерживать линию в этом секторе, хорошо используя лесистую местность для поддержки своей обороны.

Оккупанты полагаются на резервы

Британские разведчики предположили, что в ближайшие недели российская кампания, скорее всего, все больше будет полагаться на эшелоны резервных сил. Они состоят из нескольких отдельных компонентов, которые Россия с высокой вероятностью начала использовать.

Человеческий мобилизационный ресурс – это значительный фонд всех ветеранов, служивших в регулярной армии за последние пять лет. Российские власти, вероятно, используют добровольцев этой категории для пополнения третьих батальонов в составе регулярных бригад,

– отметили в британской разведке.

Несмотря на постоянный дефицит резервистов, российское руководство, вероятно, не хочет отдавать приказ о всеобщей мобилизации.

Мобилизация в России: что известно

В России всеобщую мобилизацию, о которой все говорят еще с начала полномасштабного вторжения, до сих пор так и не объявили. В то же время, как рассказал военный эксперт Александр Мусиенко, в стране-убийце продолжается частичная скрытая мобилизация.

По мнению военного эксперта, в той или иной степени мобилизация продолжается и, конечно, не в полную силу. В России пытаются определить количество "пушечного мяса" и думают о резервистах.

В Кремле придумывают сценарии, каким образом можно привлекать резервистов. Даже через сайты по поиску работы предлагают службу по контракту и зарплату. Хедхантеры пытаются кого-то найти (на войну – 24 канала),

– отметил Мусиенко.

Мобилизационные рейды на оккупированных территориях

Тем временем на оккупированной части Луганской области российские захватчики продолжают устраивать мобилизационные рейды. Таким образом, они пытаются пополнить потери в живой силе, которую ежедневно ликвидируют украинские защитники и защитницы.

Как рассказали источники 24 канала в разведке, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет задерживали прямо на улицах и везли в оккупированный Луганск. В разведке объяснили, что фактическим похищением людей занимались кадровые русские военные. Масштабных мобилизационных рейдов не удавалось избежать даже тем мужчинам, у которых была справка о непригодности к военной службе.

Чтобы "уговорить" жителей оккупированной Луганщины брать в руки оружие и воевать против Украины, россияне пытали их. В частности бросали в подвалы, избивали и уже через 2 суток получали от всех мобилизованных "согласие" стать "добровольцами".

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