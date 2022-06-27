Такі дані оприлюднили у британській розвідці. Там наголосили, що Росія зараз намагається відновити швидкість на північній осі Ізюма.

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Водночас українські сили продовжують утримувати лінію у цьому секторі, добре використовуючи лісисту місцевість для підтримки своєї оборони.

Окупанти покладаються на резерви

Британські розвідники припустили, що протягом найближчих тижнів російська кампанія, швидше за все, все більше покладатиметься на ешелони резервних сил. Вони складаються з кількох окремих компонентів, які Росія з високою ймовірністю вже почала використовувати.

Людський мобілізаційний ресурс – це значний фонд усіх ветеранів, які служили в регулярній армії протягом останніх п'яти років. Російська влада, ймовірно, використовує добровольців цієї категорії для поповнення третіх батальйонів у складі регулярних бригад,

– зазначили у британській розвідці.

Попри постійний дефіцит резервістів, російське керівництво, ймовірно, не хоче віддавати наказ про загальну мобілізацію.

Мобілізація у Росії: що відомо

У Росії загальну мобілізацію, про яку всі говорять ще з початку повномасштабного вторгнення, досі так і не оголосили. Натомість, як розповів військовий експерт Олександр Мусієнко, у країні-вбивці триває часткова прихована мобілізація.

На думку військового експерта, тією чи іншою мірою мобілізація триває і, звісно ж, не на повну силу. У Росії намагаються визначити кількість "гарматного м'яса" та думають над резервістами.

У Кремлі вигадують сценарії, в який спосіб можливо залучати резервістів. Навіть через сайти з пошуку роботи пропонують службу за контрактом та зарплату. Хедхантери намагаються когось знайти (на війну – 24 канал),

– зазначив Мусієнко.

Мобілізаційні рейди на окупованих територіях

Тим часом на окупованій частині Луганщині російські загарбники продовжують влаштовувати мобілізаційні рейди. У такий спосіб вони намагаються поповнити втрати у живій силі, яку щодня ліквідовують українські захисники і захисниці.

Як розповіли джерела 24 каналу у розвідці, чоловіків віком від 18 до 60 років затримували просто на вулицях та везли до окупованого Луганська. У розвідці пояснили, що фактичним викраденням людей займалися кадрові російські військові. Масштабних мобілізаційних рейдів не вдавалося уникнути навіть тим чоловікам, хто мав довідку про непридатність до військової служби.

Аби "вмовити" мешканців окупованої Луганщини брати до рук зброю та воювати проти України, росіяни катували їх. Зокрема кидали у підвали, били й вже за 2 доби отримували від всіх мобілізованих "згоду" стати "добровольцями".

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