Британская разведка назвала типы ракет, которыми Россия обстреливает города Украины
Источник:Минобороны Великобритании
Разведка Великобритании заявила, что россияне используют противокорабельные ракеты воздушного базирования для наземных атак. Вероятно, все потому, что у врага кончаются запасы высокоточного оружия.
Британские разведчики считают, что по торговому центру Кременчуга оккупанты запустили крылатую ракету Х-32. Такие выводы они сделали после анализа видео с камер видеонаблюдения.
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Х-32 – это модернизированная версия ракеты советских времен Х-22. Хотя Х-32 имеет несколько улучшенные характеристики по сравнению с Х-22, она все еще не оптимизирована для точного поражения наземных целей, особенно в городских условиях. Это значительно увеличивает вероятность сопутствующего ущерба во время таргетинга на застроенные территории,
– говорится в сообщении.
В то же время, Одесскую область, вероятно, атаковали ракетами Х-22. Разведчики отметили, что это оружие еще менее точное и непригодное для высокоточных ударов.
Что говорили украинские военные
Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сообщало, что торговый центр "Амстор" в Кременчуге атаковали сверхзвуковой крылатой ракетой Х-22. Ее запустили с бомбардировщика Ту-22 МЗ, который вылетел с аэродрома Шайковка. Пуск смертоносного снаряда осуществили из Курской области.
Ночью 1 июля россияне использовали те же ракеты для обстрела многоэтажки и баз отдыха в Сергеевке Одесской области. Запускали их из самолетов стратегической авиации.
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