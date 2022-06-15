Британская разведка объяснила, как сопротивление ВСУ в Северодонецке разрушает планы оккупантов

Российские оккупанты и дальше пытаются захватить Северодонецк. Им это не удается, что ломает планы всего военного управления России.

В войне против Украины российское военное руководство руководствуется не военной целесообразностью, а политическими указаниями, поступающими из Кремля. И пытаясь угодить своему кровавому диктатору, они иногда попадают в капкан. Таким капканом для них может стать Северодонецк.

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Первые обстрелы города были зафиксированы еще 28 февраля, на пятый день полномасштабного российского вторжения в Украину. Дальше последовали обстрелы, а со 2 марта начались и бои в окрестных селах.

Когда российские войска были изгнаны с Севера Украины, они решили сосредоточиться на захвате всей Луганской и Донецкой областей. Северодонецк и Лисичанск рядом стали едва ли не главным объектами в этой захватнической операции. 26 мая начались бои в окрестностях города.

Русские бросили немало сил на захват Северодонецка. Ведь в Кремле хотели, чтобы к 1 июня вся Луганская область очутилась под их оккупацией. А к 1 июля захватить всю Донецкую область. Поэтому там не считались с потерями. Речь идет как о своих кафиров, которых бросали сотнями на оборонные укрепления украинских защитников. Так и о местных жителях, ведь город активно уничтожали из всего доступного вооружения, превратив его в руины.

По состоянию на 15 июня бои за город с попеременным успехом продолжаются.

"После более чем месяца тяжелых боев, российские войска контролируют большую часть Северодонецка. Российская тактика ведения войны в городах, которая возлагается на интенсивное использование артиллерии, нанесла большой побочный ущерб всему городу", - отметили в британской разведке.

Удачная тактика украинских военных

Украинские войска не отступили из Северодонецка. По данным Генштаба ВСУ, украинские воины успешно отражают попытки штурмовых действий противника в Северодонецке. боевые действия продолжаются. Британская разведка сообщает, что подразделения ВСУ вместе с несколькими сотнями мирных жителей находятся в подземных бункерах на химическом заводе "Азот" в промзоне города.

Таким образом, оккупантам снова придется бросать значительные силы, чтобы сдерживать украинских защитников. Их должно быть значительно больше, чем украинцев, которые будут обороняться.

"Это, вероятно, временно не позволит России переназначить эти подразделения для выполнения других задач", - отметили в разведке.

Следовательно, защитники Северодонецка будут отвлекать на себя внимание российских захватчиков. Поэтому пока кафиры будут вынуждены значительную часть своих сил удерживать вокруг территории завода "Азот", украинские войска на других участках фронта смогут переходить к контрнаступлению. Ведь быстро перебросить свои войска туда из Северодонецка не сможет.

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"Очень маловероятно, что Россия предполагала столь мощную оппозицию или такой медленный, изнурительный конфликт во время своего начального планирования вторжения", - подытожили разведчики.

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