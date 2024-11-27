Качество медицины в российской армии вызывает серьезные сомнения. Из-за ненадлежащего отношения к раненым российские военные даже совершают бунты.

Россияне совершают бунт из-за ненадлежащего медицинского обслуживания в армии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

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Каково состояние медицины в российской армии

Минобороны Великобритании ссылается на российское издание Astra News, которое 14 ноября 2024 года сообщило о бунте среди десятков раненых военных в Новосибирске. Инцидент произошел из-за ненадлежащей медицинской помощи, которую получали солдаты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Военные жаловались на жестокое обращение со стороны командира и отказывались возвращаться на фронт без надлежащего лечения. В результате протеста разбили окна и повредили казармы, а 10 солдат сбежали с территории.

Проблемы с эвакуацией раненых с передовой становятся все более острыми. Недостаток бронетехники и угроза атак беспилотников приводят к значительным задержкам. Это повышает уровень смертности и количество тяжелых осложнений среди раненых российских военных.

По оценкам украинского Генерального штаба, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия понесла более 700 тысяч потерь, из которых около 500 тысяч составляют небоеспособные раненые.

Эти проблемы сохранятся по крайней мере в следующие три месяца, говорят в разведке.