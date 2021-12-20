Британская разведка предупредила о "считанных днях" до нападения России на Украину

Британские разведчики предостерегли правительство своей страны по поводу возможного нападения России на Украину. Там утверждают, что Москва может пойти на вторжение уже в ближайшие дни – в канун католического Рождества.

Разведка предупредила о "реальной возможности" такого развития событий. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на собственные источники.

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Говорят о нападении перед Рождеством

В Daily Star отметили, что дата 25 декабря может оказаться не случайной. Мол, именно в этот день 1979 года Советский Союз вторгся в Афганистан. При этом СССР полностью вывел свои войска из страны только через десятилетия.

Издание подчеркнуло, что у границы с Украиной сосредоточено до 100 тысяч военных России. В Минобороны и МИД Великобритании не ответили, как Лондон будет реагировать в случае усиления российской агрессии, они отказались.

Какова реакция Лондона

СМИ удалось пообщаться с полковником Ричардом Кэмпом, ранее воевавшим в Афганистане. Он утверждает, что о прямом военном вмешательстве Великобритании, НАТО или США не говорится. Вероятный вариант, к которому могут прибегнуть партнеры Украины в случае нападения России – это дипломатические и экономические санкции.

Другие важные заявления из Великобритании

Накануне британский министр обороны Бен Уоллес высказался об угрозе нового российского вторжения в Украину. Он объяснил, что даже в таком случае Лондон не намерен отправлять свои войска. Все потому, что наше государство не является членом НАТО. "Маловероятно, что кто-то собирается отправить войска в Украину, чтобы бросить вызов России", – сказал он.​

В то же время, Великобритания является одной из стран, работающих над разработкой комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии. Об этом в начале декабря рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Впоследствии британский премьер Борис Джонсон подтвердил президенту Зеленскому, что его страна постоянно поддерживает суверенитет Украины.

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