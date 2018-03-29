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Британская полиция оцепила детскую площадку возле дома Скрипаля

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Британская полиция оцепила детскую площадку возле дома Скрипаля
Британская полиция оцепила детскую площадку возле дома Скрипаля / Фото из открытых источников

Британская полиция предположила, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли иметь первый контакт с ядовитым веществом в собственном доме. Поэтому, сотрудники полиции оцепили детскую площадку в сквере возле дома Сергея Скрипаля в городе Солсбери.

Об этом сообщила пресс-служба полиции страны.

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"Я хотел бы заверить жителей, что мы установили оцепление вокруг сквера, и офицеры в качестве меры пресечения исследуют его", – сообщил заместитель помощника комиссара Дин Хейдон.

Он добавил, что риск для здоровья представителей общественности находится на низком уровне.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

2 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипач мог быть отравленным разработанной Россией боевым нервно-паралитическим веществом.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Великобритания
Источник: 24 Канал
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