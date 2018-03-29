Британська поліція оточила дитячий майданчик біля будинку Скрипаля

Британська поліція припустила, що колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія могли мати перший контакт з отруйною речовиною у власному будинку. Тому, співробітники поліції оточили дитячий майданчик у сквері біля будинку Сергія Скрипаля в місті Солсбері.

Про це повідомила прес-служба поліції країни.

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"Я хотів би запевнити мешканців, що ми встановили оточення навколо скверу, і офіцери в якості запобіжного заходу досліджують його", – повідомив заступник помічника комісара Дін Хейдон.

Він додав, що ризик для здоров'я представників громадськості знаходиться на низькому рівні.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



2 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.