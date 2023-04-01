Основной целью полномасштабного вторжения России была дестабилизация Украины. В этом Кремлю должны были помочь шпионы и пророссийские депутаты ОПЗЖ.

Об этом сообщают британские аналитики. Они считают, что в Украине создавались искусственные условия для уличных протестов под вражеским флагом.

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Какова роль ОПЗЖ

Разжигание внутренней розни и выполнение спецзадач от Кремля – такой должна была быть деятельность запрещенной в Украине партии ОПЗЖ и ее лидера Виктора Медведчука. Важную роль в подрыве целостности нашего государства отдали Виктору Черному и Илье Киви.

Напомним, что в 2019 году, перед тем, как присоединиться к пророссийскому лагерю, Кива выдавал себя радикальным украинским националистом, известным своей агрессивной русофобией.

Сразу после Революции Достоинства он присоединился к руководству военизированного формирования "Правый сектор", а вскоре – к Национальной полиции Украины, где возглавил Департамент по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В 2020 году в составе группы Медведчука Кива создал и возглавил организацию "Патриоты за жизнь", в состав которой входили преимущественно представители клубов единоборств, преступники и бывшие сотрудники спецподразделений милиции.

Такую тактику Кремль уже применял в 2014 году

Аналитики отмечают, что задачей организации Кивы было создание провокаций во время массовых мероприятий, а также радикализация общественно-политической ситуации в Украине. После российского вторжения в 2022 году члены организации выполняли разные задачи для российских спецслужб в поддержку русского вторжения.

Подобную модель использовали россияне и перед агрессией 2014 года. Тогда для давления против оппонентов режима Януковича сначала была использована организация "Оплот", которая также состояла из смеси спортсменов, преступников и правоохранителей, а впоследствии стала основой для формирования российских прокси-сил в Донецке.

В отчете аналитиков говорится, что группа Медведчука также контролировала охранные фирмы и детективные агентства. За это направление в группе отвечал народный депутат Виктор Черный.

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