Как Медведчук и депутаты от ОПЗЖ посодействовали началу войны в Украине: детали от RUSI
Источник:RUSI
Основной целью полномасштабного вторжения России была дестабилизация Украины. В этом Кремлю должны были помочь шпионы и пророссийские депутаты ОПЗЖ.
Об этом сообщают британские аналитики. Они считают, что в Украине создавались искусственные условия для уличных протестов под вражеским флагом.
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Какова роль ОПЗЖ
Разжигание внутренней розни и выполнение спецзадач от Кремля – такой должна была быть деятельность запрещенной в Украине партии ОПЗЖ и ее лидера Виктора Медведчука. Важную роль в подрыве целостности нашего государства отдали Виктору Черному и Илье Киви.
Напомним, что в 2019 году, перед тем, как присоединиться к пророссийскому лагерю, Кива выдавал себя радикальным украинским националистом, известным своей агрессивной русофобией.
Сразу после Революции Достоинства он присоединился к руководству военизированного формирования "Правый сектор", а вскоре – к Национальной полиции Украины, где возглавил Департамент по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
В 2020 году в составе группы Медведчука Кива создал и возглавил организацию "Патриоты за жизнь", в состав которой входили преимущественно представители клубов единоборств, преступники и бывшие сотрудники спецподразделений милиции.
Такую тактику Кремль уже применял в 2014 году
Аналитики отмечают, что задачей организации Кивы было создание провокаций во время массовых мероприятий, а также радикализация общественно-политической ситуации в Украине. После российского вторжения в 2022 году члены организации выполняли разные задачи для российских спецслужб в поддержку русского вторжения.
Подобную модель использовали россияне и перед агрессией 2014 года. Тогда для давления против оппонентов режима Януковича сначала была использована организация "Оплот", которая также состояла из смеси спортсменов, преступников и правоохранителей, а впоследствии стала основой для формирования российских прокси-сил в Донецке.
В отчете аналитиков говорится, что группа Медведчука также контролировала охранные фирмы и детективные агентства. За это направление в группе отвечал народный депутат Виктор Черный.
Имущество жены Медведчука арестовали
- 24 марта суд арестовал активы Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании русских оккупационных группировок. Их общая стоимость составляет более 440 миллионов гривен.
- В частности, говорится об именных акциях на 6,8% в ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь имени Кузьмина" в Запорожье, которыми она владеет через оффшорные компании.
- Кроме того, под арест подверглись активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. В их числе киевские компании "Терра-Инвест", "Укркапитал" и "Спорт-Тур".
- Именно они основали фирму по законам России, по которой Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД России в оккупированном Крыму, а также уплачивала "налоги" в российский бюджет.