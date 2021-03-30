Истребители Typhoon перехватили 2 российских самолета Ту-142 вблизи воздушного пространства Великобритании. Накануне их обнаружили силы НАТО и отслеживали норвежские войска противовоздушной обороны.

Перехват передали британским воздушным силам. Истребители вылетели с военного аэродрома возле города Лоссимут в Шотландии.

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Один из пилотов миссии подчеркнул, что экипажи в Шотландии круглосуточно находятся в режиме готовности. Чтобы бороться с любыми потенциальными угрозами для Великобритании.



Истребители Typhoon / Фото британского Минобороны

"Коллеги из НАТО проинформировали нас о том, что 2 самолета приближаются к нашему району интересов", – пояснил он.

Обратите внимание! Российские самолеты Ту-142 используют для разведки и противолодочной войны.

В британских воздушных силах также отметили, что стремятся поддерживать целостность воздушного пространства Великобритании и НАТО ежеминутно каждый день.

Россия вмешивалась в систему британских самолетов

Накануне местные СМИ со ссылкой на военную разведку сообщили, что Россия пыталась заглушить сигналы военных самолетов Великобритании.

Ранее в Великобритании оценили шансы своих военных, если бы вспыхнула война с Россией. Из-за устаревшей бронетехники, вероятно, пришлось бы потерпеть поражение.