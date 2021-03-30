Винищувачі Typhoon перехопили 2 російські літаки Ту-142 поблизу повітряного простору Великої Британії. Напередодні їх виявили сили НАТО й відстежували норвезькі війська протиповітряної оборони.

Перехоплення передали британських повітряним силам. Винищувачі вилетіли з військового аеродрому біля міста Лоссімут у Шотландії.

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Один із пілотів місії підкреслив, що екіпажі у Шотландії цілодобово перебувають у режимі готовності. Аби боротися з будь-якими потенційними загрозами для Великої Британії.



Винищувачі Typhoon / Фото британського Міноборони

"Колеги з НАТО проінформували нас про те, що 2 літаки наближаються до нашого району інтересів", – пояснив він.

Зверніть увагу! Російські літаки Ту-142 використовують для розвідки та протичовнової війни.

У британських повітряних силах також наголосили, що прагнуть підтримувати цілісність повітряного простору Великобританії та НАТО щохвилини кожного дня.

Росія втручалася у систему британських літаків

Напередодні місцеві ЗМІ з посиланням на військову розвідку повідомили, що Росія намагалася заглушити сигнали військових літаків Великої Британії.

Раніше у Великій Британії оцінили шанси своїх військових, якби спалахнула війна з Росією. Через застарілу бронетехніку, ймовірно, довелося б зазнати поразки.