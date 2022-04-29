Британские эксперты помогут Украине расследовать военные преступления россиян: что известно

Министерство иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявило, что их команда экспертов, специализирующаяся на военных преступлениях, поможет Украине с расследованием зверств россиян.

Их главная цель – помочь украинской стороне со сбором доказательств и расследованием зверств, которые совершили россияне. Британская группа специалистов также будет включать экспертов по сексуальному насилию, связанных с вооруженными конфликтами.

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Британские специалисты помогут Украине собирать доказательства зверств россиян

Эксперты прибудут в Польшу в начале мая. Они встретятся с международными партнерами, беженцами, негосударственными организациями и представителями украинского правительства. Целью британцев является выяснить, какую именно помощь они могут оказать.

Параллельно глава Министерства иностранных дел Великобритании 29 апреля направляется в Гаагу для переговоров с главой Международного уголовного суда, судьей Пьотром Гофманским.

Цель политика подтвердить полную поддержку Великобритании по расследованию и судебному преследованию военных преступлений и использованию сексуального насилия не только в конфликте в Украине, но и во всем мире.

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