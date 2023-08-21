Россия, вероятно, расширяет свои военные структуры, учитывая реалии военного времени. Британские разведчики считают, что государство-агрессор может создавать новое формирование – 18-ю общевойсковую армию.

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Будет сосредотачиваться на оборонных операциях

Формирование, вероятно, будет состоять из усиленных подразделений, действующих сейчас в Херсонской области, и из 22 армейского корпуса, который дислоцируется в Крыму.

Вероятно, 18-я общевойсковая армия будет состоять из мобилизованного персонала и будет сосредоточена на оборонных операциях безопасности на юге Украины.

Россия, вероятно, стремится высвободить более опытные подразделения для борьбы на ключевых направлениях,

– говорится в сообщении британских разведчиков.

Существует вероятность, что из-за этого недавно передислоцировались воздушно-десантные силы из Херсона на Ореховское направление.

Военные формирования в России