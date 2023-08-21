Росія, ймовірно, розширює свої військові структури з огляду на реалії воєнного часу. Британські розвідники вважають, що держава-агресорка може створювати нове формування – 18 загальновійськову армію.

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Буде зосереджуватися на оборонних операціях

Формування, ймовірно, буде складатися із посилених підрозділів, які наразі діють у Херсонській області та з 22 армійського корпусу, який дислокується в Криму.

Ймовірно, 18 загальновійськова армія складатиметься з мобілізованого персоналу та зосереджуватиметься на оборонних операціях безпеки на півдні України.

Росія, ймовірно, прагне вивільнити більш досвідчені підрозділи для боротьби на ключових напрямках,

– мовиться у повідомленні британських розвідників.

Існує ймовірність, що через це нещодавно передислокувалися повітряно-десантні сили з Херсона на Оріхівський напрямок.

Військові формування у Росії