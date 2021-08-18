Британские "Тайфуны" перехватили вблизи Румынии российский истребитель

Воздушные силы Великобритании подняли в небо "Тайфуны", базирующиеся в Румынии, чтобы перехватить российский истребитель Су-24. Он летел в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Британские Воздушные силы обнаружили российский самолет 17 августа при входе в район полетной информации Бухареста.

Ранее Для сопровождения самолетов России: истребители НАТО в августе 3 раза поднимались над Балтийским морем

Великобритания перехватила российский самолет

Самолет России традиционно не предоставил план полета и не контактировал с румынской авиадиспетчерской службой. А это в итоге создавало угрозу безопасности полетов для всех пользователей воздуха.

Су-24 пролетел на расстоянии примерно 20 миль (32 километров) от румынского побережья в воздушном пространстве над Черным морем.

"Тайфуны" отслеживали его до момента, пока он не покинул зону полетной информации. Впоследствии британские самолеты вернулись на базу.



Британские "Тайфуны" перехватили российский самолет / Фото Royal Air Force

Предыдущий подобный инцидент

Британские истребители "Тайфун", базирующиеся в Румынии, в начале августа уже поднимали в небо.

Тогда радары Альянса обнаружили российский самолет в международном воздушном пространстве над югом Черного моря.

Когда британский самолет приблизился к российскому, тот развернулся и улетел.

. Военные Великобритании с 2017 года на условиях союзничества по НАТО оказывают Румынии помощь из системы быстрого реагирования в воздухе.