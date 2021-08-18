Британські Повітряні сили виявили російський літак 17 серпня при вході в район польотної інформації Бухареста.
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Британія перехопила російський літак
Літак Росії традиційно не надав план польоту і не контактував з румунською авіадиспетчерської службою. А це у результаті створювало загрозу безпеці польотів для всіх користувачів повітря.
Су-24 пролетів на відстані приблизно 20 миль (32 кілометрів) від румунського узбережжя у повітряному просторі над Чорним морем.
"Тайфуни" відстежували його до моменту, поки він не покинув зону польотної інформації. Згодом британські літаки повернулися на базу.
Британські "Тайфуни" перехопили російський літак / Фото Royal Air Force
Попередній схожий інцидент
- Британські винищувачі "Тайфун", які базуються в Румунії, на початку серпня вже підіймали в небо.
- Тоді радари Альянсу виявили російський літак у міжнародному повітряному просторі над півднем Чорного моря.
- Коли британський літак наблизився до російського, той розвернувся і полетів.