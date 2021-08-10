Всього за тиждень винищувачі Альянсу тричі ідентифікували й супроводжували в міжнародному повітряному просторі літаки Росії, які виконували польоти з порушеннями.
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Винищувачі НАТО супроводжували російські літаки
2 – 8 серпня. Винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, тричі ідентифікували й супроводжували військові літаки Російської Федерації в Балтійському морі,
– повідомило відомство.
Порушення 3 серпня
- Винищувачі авіаційної поліції Альянсу ідентифікували 3 літаки Росії. Два з них пролетіли в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем з Калінінградської області й туди ж повернулися. Обидва літали без радіолокаційного транспондера, плану польоту і не підтримували радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом.
Третій літак вилетів з материкової частини Росії до Калінінградської області. Він летів без плану польоту, з ввімкненим радіолокаційним транспондером.
- Того ж дня винищувачі НАТО ідентифікували ще 3 три літаки Росії. Два вилетіли з материкової частини Росії та повернулися туди ж. Вони летіли без радіолокаційного транспондера, плану польоту і не підтримували радіозв'язок з центром.
Третій літак теж вилетів з материкової частини та через Балтійське море прибув у Калінінградську область. Плану польоту він також не мав, однак летів з ввімкненим радіолокаційним транспондером і підтримував радіозв'язок з центром.
Порушення 5 серпня
- Авіаполіція Альянсу ідентифікувала 2 літаки, які летіли з Калінінградської області над Балтійським морем і поверталися туди назад. Польоти виконували з порушенням усіх 3 вимог. Без плану польоту з Калінінградської області на материк переміщався 1 літак.
Крім того, того дня винищувачі НАТО ідентифікували ще 2 літаки, що летіли над Балтійським морем з материка і назад. Усі вимоги вони порушували.