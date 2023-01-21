Мощное усиление для ВМС: в Украину прибыли британские вертолеты Sea King
Источник:Алексей Резников
Британские вертолеты Sea King уже прибыли в Украину. Ранее украинские экипажи и техника прошли подготовку в Соединенном Королевстве.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. В своем твиттере он опубликовал видео с новой военной помощью от Британии.
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Военная помощь от Великобритании
Sea King из Соединенного Королевства прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное усиление для украинских ВМС. Наше сотрудничество будет усиливаться,
– написал министр в сети.
Британские вертолеты Sea King уже в Украине: смотрите видео
Министр поблагодарил за оказанную поддержку свой британский коллегу Бен Уоллес, добавив, что "вместе мы защитим моря и земли по всей Европе".
Глава МОУ не уточнил, сколько британских вертолетов прибыло в Украину.
Что известно о новых вертолетах
- Westland Sea King – это британская лицензированная версия американского Sikorsky S-61, построенная компанией Westland Helicopters.
- Вертолет значительно отличается от американской версии двигателями Rolls-Royce Gnome, системами противолодочной борьбы британского производства и полностью компьютеризированной системой управления полетом.
- В ноябре министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине передадут три вертолета, первый уже прибыл в Украину.
- Уже в конце 2022 года он сообщил, что Великобритания предоставит ВСУ вертолеты Sea King в рамках своей дальнейшей поддержки. Также Уоллес отметил, что военно-морской флот Британии провел обучение Sea King для 10 экипажей ВСУ, повысив их поисково-спасательные возможности.