Мощное усиление для ВМС: в Украину прибыли британские вертолеты Sea King

Британские вертолеты Sea King уже прибыли в Украину. Ранее украинские экипажи и техника прошли подготовку в Соединенном Королевстве.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. В своем твиттере он опубликовал видео с новой военной помощью от Британии.

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Военная помощь от Великобритании

Sea King из Соединенного Королевства прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное усиление для украинских ВМС. Наше сотрудничество будет усиливаться,

– написал министр в сети.

Британские вертолеты Sea King уже в Украине: смотрите видео

Министр поблагодарил за оказанную поддержку свой британский коллегу Бен Уоллес, добавив, что "вместе мы защитим моря и земли по всей Европе".

Глава МОУ не уточнил, сколько британских вертолетов прибыло в Украину.

Что известно о новых вертолетах