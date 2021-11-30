Британский истребитель упал с борта авианосца: появилось видео
Источник:Sky
Чрезвычайная ситуация произошла на борту британского авианосца HMS Queen Elizabeth. Истребитель F-35, вместо того, чтобы подняться в небо, рухнул в воду.
Видео с курьезным, однако опасным инцидентом, опубликовали в соцсетях. Кадры сняты издалека.
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Пилот успел катапультироваться
На видео видно, как истребитель приближается к краю палубы – по стартовой рампе. Однако набрать скорость у F-35 не получается. Самолет просто падает в океан.
К счастью, пилот успел катапультироваться. Его парашют виден над морем.
Смотрите видео падения истребителя в воду:
Самолет мог повредить авианосец
В СМИ забеспокоились, не повредил ли самолет при падении сам авианосец, находящийся в Средиземном море.
Учитывая то, насколько близко самолет упал к носу и какова была скорость во время запуска, вероятность того, что он ударится в корабль (под ватерлинией) была бы достаточно высокой,
– сказал командующий Том Шарп, бывший королевский флотский офицер.
Между тем источники во флоте сообщили, что повреждений якобы нет. В любом случае судно тщательно проверят.
Что известно об истребителях F-35
- Это малозаметный истребитель-бомбардировщик.
- Разработан в 3 вариантах: для ВВС США, ВМС Великобритании, ВМС США.
- Выбор конструкции F-35 был сделан еще в 2001 году.
- В 2011 году первый "международный" истребитель покинул сладальнйи цех.