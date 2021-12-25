Британский миллионер приехал в Буковель на Lamborghini, автомобиль был замечен и во Львове

Миллионер из Великобритании приехал в Буковель на Lamborghini Aventador. Автомобили Джонни заметили и на улицах Львова.

Фото с дороги в Буковель англичанин опубликовал в своем инстаграме. На нем заметен его автомобиль, стоящий вблизи знака "Вас поздравляет Ивано-Франковщина".

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Британский миллионер приехал в Буковель

Миллионер Джонни снова посетил Украину. На своем автомобиле Lamborghini Aventador он приехал в Буковель. Позже, по информации Varta 1, машину заметили на улицах Львова. В частности, ее удалось зафиксировать на камеру на парковке одной из гостиниц в центре города.

В Украину снова приехал британский миллионер / Фото с инстаграма jonnyv8v10v12

Впоследствии Lamborghini Aventador был замечен во Львове / Фото Varta 1

Это не первая поездка миллионера из Великобритании в Украину. В 2016 году он уже посещал Карпаты. Также на Lamborghini, но другой модели – Huracan.

Джонни приезжал в Украину 5 лет назад / Фото с инстаграма

Lamborghini Aventador: что известно об автомобиле

Это спортивный автомобиль. Он оборудован 6,5-литровым 12-цилиндровым двигателем мощностью 700 лошадиных сил. Дизайн был разработан Фелиппо Перини. Всего собрали 4 тысячи экземпляров.

Цена нового автомобиля Lamborghini Aventador в зависимости от модификации колеблется от 330 000 до 700 000 евро.

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