Фото з дороги до Буковелю англієць опублікував у своєму інстаграмі. На ньому помітно його автівку, яка стоїть поблизу знаку "Вас вітає Івано-Франківщина".

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Британський мільйонер приїхав до Буковелю

Мільйонер Джоні знову завітав в Україну. На своїй автівці Lamborghini Aventador він приїхав у Буковель. Згодом, за інформацією Varta 1, машину помітили на вулицях Львова. Зокрема, її вдалося зафіксувати на камеру на парковці одного із готелів у центрі міста.



В Україну знову приїхав британський мільйонер / Фото з інстаграму jonnyv8v10v12



Згодом Lamborghini Aventador помітили у Львові / Фото Varta 1​

Це не перша поїздка мільйонера з Великої Британії в Україну. У 2016 році він вже відвідував Карпати. Також на Lamborghini, однак іншої моделі – Huracan.



Джоні приїжджав в Україну 5 років тому / Фото з інстаграму jonnyv8v10v12

Lamborghini Aventador: що відомо про автомобіль

Це спортивний автомобіль. Він обладнаний 6,5-літровим 12-циліндровим двигуном потужністю 700 кінських сил. Дизайн був розроблений Феліппо Періні. Усього зібрали 4 тисячі екземплярів.

Ціна нової автівки Lamborghini Aventador залежно від модифікації коливається від 330 000 до 700 000 євро.

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