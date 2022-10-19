Британский министр обороны улетел в США, чтобы скоординировать помощь Украине

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в США встретился с американским коллегой Ллойдом Остином и командующим Вооруженными силами Марком Милли. Главной темой встречи стала поддержка Украины.

Как рассказал сам Остин, главы оборонных ведомств обсудили текущие усилия по поддержке Украины.

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Включая с помощью безопасности, а также важность трансатлантического сотрудничества и региональной безопасности в свете непрерывного жестокого нападения России на Украину.

Что известно о визите Уоллеса в США

Визит министра обороны Британии Бена Уоллеса проходит в тот момент, когда Великобритания, США и другие союзники по НАТО внимательно наблюдают за войной России в Украине на фоне опасений, что президент Владимир Путин может усилить свои атаки еще больше.

Тайный характер поездки указывает на то, что стороны будут обсуждать особо чувствительные и серьезные вопросы. Источник в оборонном ведомстве Великобритании отказался предоставить какие-либо конкретные подробности содержания поездки Уоллеса, кроме того, что сказал: "Министр обороны находится в Вашингтоне, чтобы обсудить общие проблемы безопасности, включая Украину".

Добавим, что недавно Бен Уоллес упрекнул президента Франции Эммануэля Макрона за то, что тот "переломил единый фронт" союзников. Речь идет о заявлении Макрона о том, что в случае применения Путиным ядерного оружия против Украины Франция не будет отвечать зеркально.

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