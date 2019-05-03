В суде Великобритании заявили, что дело о экстрадиция в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа займет несколько месяцев, и назначил новое слушание на 30 мая.

Суд обязал США предоставить необходимые для экстрадиции документы до 12 июня, так как американская сторона пока не дала полной информации, отмечает AP.

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Глава заседания судья Майкл Сноу постановил, что процедурные слушания по делу об экстрадиции состоятся 30 мая. Развернутые слушания дела по существу Сноу назначил на 12 июня.

Сам Ассанж выступал по видеосвязи из лондонской тюрьмы, в которой он находится с 11 апреля. Во время своего короткого выступления основатель WikiLeaks высказался против экстрадиции в США, назвав себя журналистом.

Я не хочу соглашаться на экстрадицию за занятие журналистской работой, которая была отмечена многими наградами и защитила множество людей,

– сказал Ассанж.

Отмечается, что суд определил две даты заседаний в связи с тем, что график назначенного судьи пока не до конца понятен. По 12 июня Минюст США должен будет передать британскому суду окончательная формулировка обвинений, согласно которым ведомство требует экстрадиции Ассанжа.

1 мая Королевский суд Лондона приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям, за то, что он нарушил условия освобождения из-под залога в 2012 году и скрывался от ареста в посольстве Эквадора в Лондоне.

Что известно о Джулиане Ассанже?Это австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачительные материалы о различных мировых лидерах.

Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Так основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в домогательстве и изнасиловании, хотя он это отрицает. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.



Арестовали Ассанжа 11 апреля в здании диппредставительства.