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      Британський суд призначив дату слухань щодо екстрадиції Ассанжа

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      Джуліан Ассанж
      Джуліан Ассанж / Dominic Lipinski

      У суді Великобританії заявили, що справа про екстрадіцію до США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа займе кілька місяців, і призначив нове слухання на 30 травня.

      Суд зобов'язав США надати необхідні для екстрадиції документи до 12 червня, оскільки американська сторона поки не дала повної інформації, зазначає AP.

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      Глава засідання суддя Майкл Сноу ухвалив, що процедурні слухання у справі про екстрадицію відбудуться 30 травня. Розгорнуті слухання справи по суті Сноу призначив на 12 червня.

      Сам Ассанж виступав по відеозв'язку з лондонської в'язниці, в якій він перебуває з 11 квітня. Під час свого короткого виступу засновник WikiLeaks висловився проти екстрадиції в США, назвавши себе журналістом.

      Я не хочу погоджуватися на екстрадицію за заняття журналістською роботою, яка була відзначена багатьма нагородами і захистила безліч людей,
      – сказав Ассанж.

      Зазначається, що суд визначив дві дати засідань у зв'язку з тим, що графік призначеного судді поки що не до кінця зрозумілий. До 12 червня Мін'юст США повинен буде передати британському суду остаточне формулювання звинувачень, відповідно до яких відомство вимагає екстрадиції Ассанжа.

      1 травня Королівський суд Лондона ув'язнив Джуліана Ассанжа на 50 тижнів, за те, що він порушив умови звільнення з-під застави у 2012 році та переховувався від арешту в посольстві Еквадору у Лондоні.

      Що відомо про Джуліана Ассанжа?Це австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks. На її сайті розміщені секретні документи та викривальні матеріали про різних світових лідерів.

      Ассанж з 2012 року перебуває на території посольства Еквадору в Лондоні, де йому було надано притулок. Так засновник WikiLeaks намагався уникнути екстрадиції до Швеції, де був виданий ордер на його арешт у зв'язку із звинуваченнями в домаганні та зґвалтуванні, хоча він це заперечує. Головним побоюванням Ассанжа було те, що Швеція депортує його в США, де австралійцю загрожує до 35 років тюремного ув'язнення або смертна кара за публікацію секретних документів Держдепартаменту.

      Арештували Ассанжа 11 квітня у будівлі дипустанови.

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      Теги: Новини політики Джуліан Ассанж Новини США Великобританія
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