Британским самолетам, поставляющим Украине оружие, пришлось облетать Германию
Источник:твиттер Джорджа Эллисона
Лондон согласовал поставки Украине легкого противотанкового оружия. Первые системы доставили в Киев накануне, 17 января. Впрочем, британским самолетам пришлось обойти Германию.
Великобритания предоставляет Украине легкие противотанковые оборонительные системы. Тамошний министр обороны Бен Уоллес заверил, что это – не стратегическое оружие, а для самообороны.
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Военная поддержка на фоне угроз со стороны России
Уоллес пояснил, что Украина получит вооружение ближнего радиуса действия. Такое решение в Лондоне приняли на фоне угрозы нового российского нападения на Украину. Государство-агрессор продолжает скапливать свои войска у наших границ.
Это может заставить людей остановиться и задуматься, что они делают. Если танки вторгнутся в Украину, они станут частью защитного механизма,
– подчеркнул чиновник.
Пришлось облетать Германию
Журналист Джордж Эллисон из Великобритании в своем твиттере уточнил, что противотанковое вооружение в Украину перевозят британские транспортные самолеты. Кроме этого, он обратил внимание и на интересный нюанс. Данные ресурса Flightradar24, который позволяет в режиме реального времени наблюдать за самолетами, свидетельствуют о том, что воздушные суда обошли немецкое воздушное пространство. А значит, почему-то были вынуждены выбрать не самый короткий маршрут. Об этом пишет и Кайл Глен из Conflict News.
Британские самолеты миновали Германию / Скриншот
Это может означать, что Германия отказала в праве на пролет над своей территорией. Впрочем, официального подтверждения этому нет.
Позиция Берлина по поставкам Украине оружия
- Накануне немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок посетила Украину. Она заявила, что Германия не планирует поставлять оборонительное вооружение Украине.
- Перед этим посол Андрей Мельник призвал Германию срочно предоставить оружие. Он объяснил об угрозах из-за агрессии Кремля и подчеркнул, что украинцы имеют право на оборону.
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