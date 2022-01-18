Британским самолетам, поставляющим Украине оружие, пришлось облетать Германию

Лондон согласовал поставки Украине легкого противотанкового оружия. Первые системы доставили в Киев накануне, 17 января. Впрочем, британским самолетам пришлось обойти Германию.

Великобритания предоставляет Украине легкие противотанковые оборонительные системы. Тамошний министр обороны Бен Уоллес заверил, что это – не стратегическое оружие, а для самообороны.

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Военная поддержка на фоне угроз со стороны России

Уоллес пояснил, что Украина получит вооружение ближнего радиуса действия. Такое решение в Лондоне приняли на фоне угрозы нового российского нападения на Украину. Государство-агрессор продолжает скапливать свои войска у наших границ.

Это может заставить людей остановиться и задуматься, что они делают. Если танки вторгнутся в Украину, они станут частью защитного механизма,

– подчеркнул чиновник.

Пришлось облетать Германию

Журналист Джордж Эллисон из Великобритании в своем твиттере уточнил, что противотанковое вооружение в Украину перевозят британские транспортные самолеты. Кроме этого, он обратил внимание и на интересный нюанс. Данные ресурса Flightradar24, который позволяет в режиме реального времени наблюдать за самолетами, свидетельствуют о том, что воздушные суда обошли немецкое воздушное пространство. А значит, почему-то были вынуждены выбрать не самый короткий маршрут. Об этом пишет и Кайл Глен из Conflict News.



Британские самолеты миновали Германию / Скриншот

Это может означать, что Германия отказала в праве на пролет над своей территорией. Впрочем, официального подтверждения этому нет.

Позиция Берлина по поставкам Украине оружия

Накануне немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок посетила Украину. Она заявила, что Германия не планирует поставлять оборонительное вооружение Украине.

Перед этим посол Андрей Мельник призвал Германию срочно предоставить оружие. Он объяснил об угрозах из-за агрессии Кремля и подчеркнул, что украинцы имеют право на оборону.

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