Почему США не признают россию государством-спонсором терроризма: аргументы британского политика

Владимир Зеленский настаивает, чтобы Америка признала россию государством-спонсором терроризма. Однако США не очень-то хотят идти на такой шаг.

Почему так происходит, рассказал 24 каналу британский журналист, политик, эксперт по вопросам современной России Эдвард Лукас. По его мнению, дело также в политических контактах, желающих сохранить Штаты.

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Почему США не хотят выполнять требование Украины

Эксперт полностью поддерживает тезис, что то, что делает враг на территории Украины, есть терроризм. Ведь есть классические признаки: россия бомбит населенные районы и убивает случайных гражданских.

Однако считает, что администрация Байдена не собирается признавать россию спонсором терроризма, потому что хочет сохранить отношения с ней в вопросах:

космоса;

изменений климата;

контроля ядерного оружия.

Мировые СМИ также объясняют отказ тем, что такое признание поставит под угрозу "зерновое соглашение". Эдвард Лукас отметил, что признание, которого требует Украина мало что изменит в поведении оккупанта.

Неужели путин скажет: "Нас признали террористами. Надо изменить поведение?" Нет. Как террорист он скажет: "Запад постоянно лжет и лицемерит. Почему же они не называют террористами саудитов?"

– отметил эксперт.

Как бы повлияло признание россии государством-спонсором терроризма

Стоит отметить, что этот статус получают страны, которые в соответствии с официальной позицией Госдепартамента США оказывают поддержку актам международного терроризма.

Это приводит к жестким экономическим и политическим санкциям со стороны США. В частности:

этим странам запрещается поставлять оружие;

запрещается помогать экономически;

усиливают контроль за экспортом товаров двойного назначения;

налагают жесткие финансовые и другие ограничения.

Сегодня в этом списке 4 государства: Сирия, Куба, Иран и, конечно, КНДР.

К теме Байден заявил, что россия не должна признаваться спонсором терроризма.

Как в Белом доме объяснили свой отказ

В США считают, что такое признание россии может иметь негативные последствия для Украины и всего мира. В частности, говорится о способности поставлять помощь Украине.

Мы уже ввели строгие последствия, которые были бы наложены по признанию россии государством-спонсором терроризма. Наши санкции, экспортный контроль и усилия по дальнейшей изоляции россии от мировой экономики,

– заявили в Белом доме.

Кроме того, такое признание будет будто бы побудить критически важные гуманитарные и коммерческие субъекты отказаться от содействия экспорту продовольствия, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис.

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