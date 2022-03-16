В британской разведке объяснили причины неудач оккупантов в Украине

Британская разведка считает, что неудача российских оккупантов из-за их привязки к сети дорог и попыток Украины удержать контроль в небе.

Согласно информации, российские войска преимущественно остаются привязанными к дорогам и не рискуют выходить вне них.

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Также немаловажную роль в сдерживании российского оккупанта сыграло решение Украины взрывать мосты на маршрутах наступления.

"Из-за того, что Россия и дальше не может получить контроль над воздухом, это существенно уменьшило их способность эффективно привлекать маневры в воздушном пространстве и еще больше ограничивает имеющиеся варианты… ВСУ в своей тактике умело воспользовались недостаточной маневренностью российских сил, разладив их продвижение и нанеся тяжелых потерь", – сообщили в британской разведке.

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