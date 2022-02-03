Брюссель до сих пор не может назвать конкретные даты вступления Украины в ЕС

Вице-президент Еврокомиссии заявил, что пока нет конкретных дат вступления Украины в Европейский Союз. Киев должен сосредоточиться на выполнении Соглашения об ассоциации.

Выполнение Соглашения об ассоциации откроет путь для следующих возможных шагов. Об этом Валдис Домбровскис заявил в интервью.

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Политик прокомментировал просьбу премьер-министра Дениса Шмыгаля назвать дату вступления. Однако сделать это он так и не смог.

Как я уже говорил, нам сначала нужно поработать и использовать весь потенциал Соглашения об ассоциации,

– подчеркнул президент Еврокомиссии.

В каких сферах Украина достигла наибольших успехов в евроинтеграции

По словам Шмыгаля, общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации вырос за 2021 год с 54% до 63%. Динамично евроинтеграция происходила в секторах:

финансовых услуг (+26% выполненных задач по сравнению с 2020 годом);

налогообложения (+24%);

общественного здоровья (+17%);

энергетики (+13%);

транспорта (+12%);

экологии (+11%);

сельского хозяйства (+10%).

Последние новости о вступлении Украины в ЕС:

12 октября в Киеве состоялся 23-й саммит Украина – ЕС. На нем определили дальнейшие ориентиры для сотрудничества. Кстати, документ содержит 25 пунктов.

Перед тем Минэкономики настаивало на пересмотре соглашения, так как со времени его подписания многое изменилось.

Украина и ЕС начали пересмотр документа в части торговли товарами.

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