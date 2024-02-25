В Брюсселе собрался огромный марш в поддержку Украины: щемящие кадры

В столице Бельгии прошел большой марш в поддержку Украины. Тысячи людей призвали Европу предоставить оружие нашим защитникам.

Марш в Брюсселе состоялся в воскресенье 25 февраля. Об этом с места события сообщает корреспондентка 24 канала.

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По улицам Брюсселя в поддержку Украины прошли более 3 тысяч человек

25 февраля тысячи людей вышли на марш солидарности с Украиной в Брюсселе. Они скандировали "Мир Украине, мир Европе!", "Вооружите Украину сейчас, дайте оружие", "Освободите украинских заложников" и "Если победит Украина, победит демократия". Лозунги на баннерах призывали также призвали вернуть украинских детей, похищенных Россией.

Всего в марше приняло участие около 3 500 человек.

Марш в поддержку Украины в Брюсселе: фото Софии Назаренко

Как прошел митинг

Марш начался около 11 часов утра на пересечении бульвара Анверс и бульвара Короля Альберта II. Процессия прошла по бульвару Пачеко, а затем направилась к площади Альбертина, где спикеры произносили речи.

Митинг в Брюсселе: смотрите видео (автор София Назаренко)

Инициировала митинг группа Promote Ukraine. Они выразили обеспокоенность тем, что внимание к войне со стороны политиков, СМИ и граждан со временем угасает.

Кроме угрозы, которую российское вторжение представляет для защиты европейских ценностей, таких как свобода, демократия и верховенство закона, организаторы отметили "разрушении, вызванной Россией в СМИ, бизнесе, социальных сетях, политических офисах, в экономической и экономической сферах, в энергетическом секторе, а также в сфере культуры.

Демонстрация была задумана как "мощная декларация" в сердце Европы, призвана напомнить лидерам и гражданам Европейского Союза, что судьба Украины "непосредственно связана с более широкой европейской борьбой за демократию и права человека".

В Польше тоже продолжаются мероприятия к годовщине полномасштабной войны в Украине. В частности, в Варшаве сейчас проходит тематическая выставка. Работы Войцеха Янковски размещены в разных частях города.

Выставка в Варшаве: автор работ Войцех Янковски